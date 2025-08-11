Renato Roseno tira licença e Léo Suricate assume vaga na Alece

Foto: Samuel Setubal / FCO Fontenele Renato Roseno (Psol) e Léo Suricate (Psol)

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) fará um procedimento cirúrgico e entrará de licença por 120 dias. Assume uma vaga o primeiro suplente do partido, Léo Suricate (Psol) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele toma posse na quarta-feira, 12.

Durante o período de ausência, além de Léo, a segunda suplente, Professora Zuleide (Psol) também passará um tempo como parlamentar. A divisão será 90 dias para Suricate e 30 dias para Zuleide.

"Me opero amanhã. Aproveitei e pedi a mais para dar lugar ao Leo e à Zuleide. Estávamos dialogando bem esse ano sobre a possibilidade. Organizamos para o Agosto da Juventude", afirmou Roseno à coluna.