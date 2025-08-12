Logo O POVO+
PDT quer 'limpar' partido e montar chapa de deputados com vereadores
Gardel Rolim, Kátia Rodrigues e Paulo Martins se colocam como postulantes ao cargo de deputado estadual em 2026
O PDT passa por mais uma reconstrução. Desta vez, o futuro vislumbrado é sem Roberto Cláudio, de malas prontas para o União Brasil, e Ciro Gomes, de ida dada como certa para o PSDB. Para voltar aos trilhos, o partido buscará fazer uma "limpa" e recomeçar do zero.

Essa reestruturação passa por esquecer os "ex" e também não abrigar mais aqueles que desejam sair e não comungam mais com a linha de centro-esquerda, como disse Iraguassú Filho, presidente municipal do PDT ao O POVO, nesta terça-feira, 12. 

É o caso do vereador PPCell e dos deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho.

Sem estes citados, que já não se enxergam mais no PDT, o partido então focará em montar uma chapa para 2026 que consiga eleger parlamentares.

Entre os vereadores, Gardel Rolim, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Kátia Rodrigues, secretária da Regional 7, e Paulo Martins, são pré-candidatos a deputado estadual em 2026.

Adail Júnior, 1° vice-presidente da CMFor, também é citado como possível postulante, seja para estadual ou para federal, para fortalecer a chapa. Chapa esta mais próxima do PT e menos da oposição, de RC e de Ciro.

