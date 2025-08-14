Assembleia aprova projeto que garante pensão vitalícia a ex-presos políticos da Ditadura
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A proposta de autoria do deputado estadual Renato Roseno (Psol) garante o subsídio a anistiados políticos e familiares atingidos pelo regime de 1961 a 1979
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o projeto de indicação, que configura uma sugestão ao Governo Executivo, de autoria do deputado Renato Roseno (Psol) que institui pensão vitalícia a ex-presos e anistiados políticos, e a seus familiares reconhecidamente impactados pela Ditadura Militar.
O período abrangido pela proposta é de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, quando milhares de brasileiros sofreram as consequências do regime antidemocrático.
"Durante esse período, milhares de brasileiros foram perseguidos, aprisionados ilegalmente, torturados e assassinados suspeitos de oposição ao regime instaurado ou por simplesmente manterem relações de simpatia política, parentesco, amizade, vizinhança ou profissional com estes", justifica o projeto.
Votaram contra a proposta, os deputados Alcides Fernandes (PL), David Vasconcelos (PL), Pedro Matos (Avante) e Sargento Reginauro (União).
