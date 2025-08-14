Chagas diz ter certeza que PT e PDT estarão juntos em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES ￼CHAGAS Vieira, titular da Casa Civil do governo Elmano

Para Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT), o PDT já faz parte da base aliada da gestão e ele afirma ter a certeza de que, em 2026, os partidos caminharão juntos.

“Não tenho dúvidas de que o PDT vai fazer — aliás, já faz parte (da base). É questão mesmo de alguns ajustes”, afirmou à coluna.

Chagas destacou que existe uma aliança histórica com o PDT, quebrada em 2022 no racha que culminou na vitória de Elmano sobre Roberto Cláudio (sem partido) na disputa pelo Governo do Ceará.

Além disso, o secretário disse que André Figueiredo, presidente estadual do PDT, tem mantido conversas frequentes com Elmano e participado de eventos.

As falas de Chagas se aproximam do sentimento interno na sigla brizolista, de aproximação com o PT em 2026 — tese entendida como necessária para a sobrevivência do partido, segundo por Iraguassú Filho e até Carlos Lupi, presidentes em Fortaleza e Nacional do PDT, respectivamente.

Tal aproximação e ajustes passam por uma definição do futuro de Ciro Gomes, ainda filiado ao partido e que é aguardado no PSDB, e possível espaço da sigla na gestão Elmano.