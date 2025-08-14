Chagas diz ter certeza que PT e PDT estarão juntos em 2026
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Chagas diz ter certeza que PT e PDT estarão juntos em 2026
O secretário da Casa Civil afirmou que já vê a sigla brizolista como aliada do Governo Elmano, restando apenas alguns ajustes a serem feitos
Para Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT), o PDT já faz parte da base aliada da gestão e ele afirma ter a certeza de que, em 2026, os partidos caminharão juntos.
“Não tenho dúvidas de que o PDT vai fazer — aliás, já faz parte (da base). É questão mesmo de alguns ajustes”, afirmou à coluna.
Chagas destacou que existe uma aliança histórica com o PDT, quebrada em 2022 no racha que culminou na vitória de Elmano sobre Roberto Cláudio (sem partido) na disputa pelo Governo do Ceará.
Além disso, o secretário disse que André Figueiredo, presidente estadual do PDT, tem mantido conversas frequentes com Elmano e participado de eventos.
As falas de Chagas se aproximam do sentimento interno na sigla brizolista, de aproximação com o PT em 2026 — tese entendida como necessária para a sobrevivência do partido, segundo por Iraguassú Filho e até Carlos Lupi, presidentes em Fortaleza e Nacional do PDT, respectivamente.
Tal aproximação e ajustes passam por uma definição do futuro de Ciro Gomes, ainda filiado ao partido e que é aguardado no PSDB, e possível espaço da sigla na gestão Elmano.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.