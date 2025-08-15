Logo O POVO+
CMFor aprova prioridade a pais atípicos em programa habitacionais
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

CMFor aprova prioridade a pais atípicos em programa habitacionais

Projeto de autoria do líder do Governo Evandro garantirá atendimento especial aos pais, mães ou responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Síndrome de Down
Tipo Notícia
Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo (Foto: Divulgação/CMFor)
Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou na quinta-feira, 14, um projeto de indicação que garante prioridade de atendimento nos programas habitacionais públicos da Capital para pais, mães e ou responsáveis legais de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Síndrome de Down.

O texto é de autoria do vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT) no Legislativo. A prioridade valerá também para adultos com TEA ou Down.

O projeto prevê que a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) deva assegurar a reserva de no mínimo 10% das unidades para atendimento às famílias atípicas.

 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?