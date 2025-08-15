CMFor aprova prioridade a pais atípicos em programa habitacionais

Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou na quinta-feira, 14, um projeto de indicação que garante prioridade de atendimento nos programas habitacionais públicos da Capital para pais, mães e ou responsáveis legais de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Síndrome de Down.

O texto é de autoria do vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT) no Legislativo. A prioridade valerá também para adultos com TEA ou Down.

O projeto prevê que a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) deva assegurar a reserva de no mínimo 10% das unidades para atendimento às famílias atípicas.