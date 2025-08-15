Roberto Cláudio celebra aniversário ao lado de André Fernandes, Ciro e aliados
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Roberto Cláudio celebra aniversário ao lado de André Fernandes, Ciro e aliados
Políticos irão comemorar passagem de ano do ex-prefeito de Fortaleza em Fazenda no município de Capistrano
O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio completa 50 anos nesta sexta-feira, 15. Ele comemora a passagem de ano ao lado de aliados na Fazenda Gratidão, propriedade do deputado estadual Felipe Mota, localizada no município de Capistrano.
Os primeiros a chegar foram os deputados estudais Sargento Reginauro e Queiroz Filho. André Fernandes foi dirigindo levando outros membros do PL, o seu pai Alcides Fernandes e os vereadores Marcelo Mendes e Julierme Sena.
A festa deve se estender até altas horas do feriado. Ciro Gomes, será presença. Além de outras lideranças da Capital, interior e empresários. Resenha e assuntos políticos não faltarão
Chegou até mim o convite de deputados, e depois do próprio aniversariante, pedindo que eu fosse. Não contavam que eu estaria na escala do plantão e a logística é um pouco complicada.
No mais, parabéns, RC, pelo aniversário.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.