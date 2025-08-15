Roberto Cláudio celebra aniversário ao lado de André Fernandes, Ciro e aliados

Foto: Via WhatsApp/O POVO Roberto Cláudio celebra seu aniversário de 50 anos com André Fernandes e outros aliados

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio completa 50 anos nesta sexta-feira, 15. Ele comemora a passagem de ano ao lado de aliados na Fazenda Gratidão, propriedade do deputado estadual Felipe Mota, localizada no município de Capistrano.

Os primeiros a chegar foram os deputados estudais Sargento Reginauro e Queiroz Filho. André Fernandes foi dirigindo levando outros membros do PL, o seu pai Alcides Fernandes e os vereadores Marcelo Mendes e Julierme Sena.

A festa deve se estender até altas horas do feriado. Ciro Gomes, será presença. Além de outras lideranças da Capital, interior e empresários. Resenha e assuntos políticos não faltarão

Chegou até mim o convite de deputados, e depois do próprio aniversariante, pedindo que eu fosse. Não contavam que eu estaria na escala do plantão e a logística é um pouco complicada.

No mais, parabéns, RC, pelo aniversário.