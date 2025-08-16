PDT mais próximo do PT e longe do Ciro

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo ￼CIRO Gomes com deputados de oposição

Os caminhos do PDT no Ceará estão cada vez mais próximos do PT e mais distantes de Ciro Gomes, cujo destino parece já estar traçado: voltar para o PSDB, sendo uma das principais vozes de oposição ao partido que governa Fortaleza, o Ceará e o Brasil.

Durante a semana, a bancada de vereadores pedetistas se reuniu com Iraguassú Filho, André Figueiredo e Carlos Lupi — presidentes municipal, estadual e nacional —, que compartilham a ideia de caminhar junto a Elmano (PT) em 2026.

O "fantasma" Ciro Gomes

O ex-presidenciável já é visto como um "fantasma" dentro do PDT. Internamente, afirma-se que ele deixou o partido em 14 de julho, quando se encontrou com a cúpula tucana em Brasília, faltando apenas oficializar seu destino.

André Figueiredo tentou contato com Ciro desde outubro de 2024, mas sem sucesso. O ex-governador, porém, fez saber, de forma nada elegante, do seu incômodo com essa aproximação do PDT com o PT.

Leia mais Deputados estaduais do PDT querem seguir o 'projeto político de Ciro'

PDT quer evitar novos rachas e construir unidade com foco em 2026

Lupi ainda tem esperança de manter Ciro no PDT: 'É a casa dele'

Adail sobre o futuro do PDT: 'Vamos nos preocupar em eleger quem ama o partido'

Sarto diz que deixa o PDT se o partido continuar como 'puxadinho do PT'

A saída definitiva do ex-ministro pode ser o ajuste que falta para que o partido entre de vez no governo Elmano.

Coerência

Segundo um pedetista afirmou à coluna, o partido mantém sua coerência histórica de posicionamento ligado à centro-esquerda. Ciro, apesar do respeito e da identidade construída, mudou o seu discurso e se alinha à direita bolsonarista desde o ano passado.

"Carmelo Bolsonaro"

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou a mudança de nome parlamentar do deputado Carmelo Neto para Carmelo Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da Casa apresentou parecer contrário a alteração do nome, mas a mesa concedeu autorização por unanimidade.

Pensão para anistiados

A Alece aprovou projeto de indicação de autoria do deputado Renato Roseno (Psol) que concede pensão vitalícia a ex-presos e anistiados políticos, e a seus familiares reconhecidamente impactados pela Ditadura Militar, entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.

Alcides Fernandes (PL), David Vasconcelos (PL), Pedro Matos (Avante) e Sargento Reginauro (União), deputados bolsonaristas que defendem anistia para golpistas do 8 de janeiro, votaram contra.

Atentar contra a democracia parece ser menos grave do que ser perseguido por um regime de fato ditatorial.

Pinga-fogo

A Prefeitura de Fortaleza garantirá alimentação também para professores e funcionários da rede municipal de ensino /// O cardápio será o mesmo dos alunos, que teve mudanças, incluindo até "pratinho" /// A iniciativa foi elogiada pela oposição



