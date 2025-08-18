Logo O POVO+
Chagas diz que sua candidatura 'ganhou corpo' e confirma conversas sobre filiação
"Após as tratativas, se for esse o entendimento de eu participar dessa chapa, vamos amadurecer isso", disse o secretário-chefe da Casa Civil
CHAGAS Vieira, titular da Casa Civil do governo Elmano
Porta-voz do governo Elmano de Freitas (PT) e na linha de frente no embate com a oposição, Chagas Vieira afirmou que sua possível candidatura às eleições de 2026 surgiu de forma natural e "ganhou corpo".

À coluna, o secretário-chefe da Casa Civil disse não ter pressa para bater o martelo sobre seu futuro e que, se as tratativas entre aliados e líderes políticos o definirem como candidato, irá amadurecer a ideia.

"Vamos ter tempo para tomar uma decisão. Quanto à candidatura, não descarto, mas estou focado no trabalho. Não tô ansioso. A melhor forma de fazer política é trabalhar e dar resultado. Tem muita coisa para rolar. Após as tratativas, se for esse o entendimento de eu participar dessa chapa, vamos amadurecer isso", disse.

Chagas é ventilado como candidato a vice-governador em uma chapa com Elmano de Freitas ou até mesmo a uma das vagas ao Senado Federal.

"Surgiu de forma natural e espontânea, aí ganhou corpo. Foi nada planejado, foi consequência. Abriu-se a possibilidade e vou avaliar com muita tranquilidade", completou.

Sobre possibilidade de filiação, o secretário confirmou ter já conversas e convites informais. "Tenho uma boa relação com todo mundo, então tem essa ventilação", disse.

Nos bastidores, Chagas é citado dentro de partidos como o PDT, que está em vias de concretizar sua chegada oficial à base governista, além do PSB.

 

