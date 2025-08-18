Chagas diz que sua candidatura 'ganhou corpo' e confirma conversas sobre filiação
"Após as tratativas, se for esse o entendimento de eu participar dessa chapa, vamos amadurecer isso", disse o secretário-chefe da Casa Civil
Porta-voz do governo Elmano de Freitas (PT) e na linha de frente no embate com a oposição, Chagas Vieira afirmou que sua possível candidatura às eleições de 2026 surgiu de forma natural e "ganhou corpo".
À coluna, o secretário-chefe da Casa Civil disse não ter pressa para bater o martelo sobre seu futuro e que, se as tratativas entre aliados e líderes políticos o definirem como candidato, irá amadurecer a ideia.
"Vamos ter tempo para tomar uma decisão. Quanto à candidatura, não descarto, mas estou focado no trabalho. Não tô ansioso. A melhor forma de fazer política é trabalhar e dar resultado. Tem muita coisa para rolar. Após as tratativas, se for esse o entendimento de eu participar dessa chapa, vamos amadurecer isso", disse.