Ciro descarta candidatura em 2026, diz Lupi a aliados

Foto: Samuel Setubal/O POVO Ciro Gomes e Carlos Lupi

Ciro Gomes e Carlos Lupi conversaram a sós durante algumas horas na passagem do presidente nacional do PDT por Fortaleza, na última semana. Pouco do que trataram foi relevado, até mesmo para os pedetistas mais próximos.

A única informação repassada por Lupi para a bancada de vereadores da Capital foi de que o ex-presidenciável disse não ter intenção de deixar o PDT. Além disso, Ciro teria dito que não seria candidato a nenhum cargo em 2026.

Sobre deixar o partido, o ex-ministro está sendo esperado com tudo pronto no PSDB, sigla pelo qual foi eleito governador do Ceará. Pela parte dos tucanos, está tudo acertado.

Já sobre ser candidato ou não, dois dias após a conversa com Lupi, Ciro Gomes falou publicamente pela primeira vez como pré-candidato ao Governo no ano que vem.

“Pode dizer, tem lá o Ciro, tem lá o Roberto Cláudio (entre nomes cotados). Eu, por exemplo, voto no Roberto, está mais novo. Mas cada um tem que assumir o compromisso de fazer o que for necessário fazer”, discursou durante coletiva na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza.

As falas de Ciro a Lupi e no evento onde inflamou aliados ao se portar como concorrente ao Palácio da Abolição sendo figura anti-PT, enquanto paralelamente o PDT se aproxima do partido, sinaliza bem uma coisa: Ciro e PDT não falam mais a mesma língua.