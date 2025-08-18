Ciro descarta candidatura em 2026, diz Lupi a aliados
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Ciro descarta candidatura em 2026, diz Lupi a aliados
Em encontro reservado, o ex-presidenciável teria dado sinalização de não disputar mais cargos. Dois dias depois confirmou pré-candidatura ao Governo do Ceará
Ciro Gomes e Carlos Lupi conversaram a sós durante algumas horas na passagem do presidente nacional do PDT por Fortaleza, na última semana. Pouco do que trataram foi relevado, até mesmo para os pedetistas mais próximos.
A única informação repassada por Lupi para a bancada de vereadores da Capital foi de que o ex-presidenciável disse não ter intenção de deixar o PDT. Além disso, Ciro teria dito que não seria candidato a nenhum cargo em 2026.
Sobre deixar o partido, o ex-ministro está sendo esperado com tudo pronto no PSDB, sigla pelo qual foi eleito governador do Ceará. Pela parte dos tucanos, está tudo acertado.
“Pode dizer, tem lá o Ciro, tem lá o Roberto Cláudio (entre nomes cotados). Eu, por exemplo, voto no Roberto, está mais novo. Mas cada um tem que assumir o compromisso de fazer o que for necessário fazer”, discursou durante coletiva na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza.
As falas de Ciro a Lupi e no evento onde inflamou aliados ao se portar como concorrente ao Palácio da Abolição sendo figura anti-PT, enquanto paralelamente o PDT se aproxima do partido, sinaliza bem uma coisa: Ciro e PDT não falam mais a mesma língua.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.