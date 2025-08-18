Galvão Bueno vem a Fortaleza para receber título de cidadão cearense

Foto: Reprodução/TV Globo O narrador Galvão Bueno

O narrador esportivo Galvão Bueno receberá o título de cidadão cearense na próxima sexta-feira, 22, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O evento acontecerá no Plenário 13 de Maio com a presença confirmada do comunicador.

O projeto, de 2024, é de autoria do ex-presidente da Alece e hoje prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). A proposta foi assinada por 28 dos 43 parlamentares cearenses na ocasião.

Galvão narrou 13 Copas do Mundo, dez edições dos Jogos Olímpicos, 600 Grandes Prêmios de Fórmula 1. Tem mais de 40 anos de carreira com passagens pela Record, Band, Globo e atualmente atua no canal de stream Amazon Prime.



