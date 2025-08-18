Logo O POVO+
Galvão Bueno vem a Fortaleza para receber título de cidadão cearense
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Galvão Bueno vem a Fortaleza para receber título de cidadão cearense

Solenidade acontecerá no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira, 22, com a presença confirmada do narrador
O narrador Galvão Bueno (Foto: Reprodução/TV Globo)
Foto: Reprodução/TV Globo O narrador Galvão Bueno

O narrador esportivo Galvão Bueno receberá o título de cidadão cearense na próxima sexta-feira, 22, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O evento acontecerá no Plenário 13 de Maio com a presença confirmada do comunicador.

O projeto, de 2024, é de autoria do ex-presidente da Alece e hoje prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). A proposta foi assinada por 28 dos 43 parlamentares cearenses na ocasião.

Galvão narrou 13 Copas do Mundo, dez edições dos Jogos Olímpicos, 600 Grandes Prêmios de Fórmula 1. Tem mais de 40 anos de carreira com passagens pela Record, Band, Globo e atualmente atua no canal de stream Amazon Prime. 


Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?