Em Brasília, Ciro almoçará com cearenses e jantará com governadores e pré-candidatos a presidente

Ciro Gomes está em Brasília para agenda cheia nesta terça-feira, 19.

Primeiro: almoço com políticos da oposição cearenses. Após muitas ligações e insistências, consegui a confirmação de que Ciro almoçarão em restaurante localizado na Asa Sul de Brasília com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Danilo Forte e outros deputados estaduais cearenses.

A segunda parada: convenção partidária que oficializará a federação entre União Brasil e PP.

A convite de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, Ciro Gomes encerrará a intensa agenda no terceiro compromisso: jantar com governadores de direita e pré-candidatos a presidência da República.

Devem estar presentes governadores da direita e que fazem oposição ao PT e se colocam como pré-candidatos à Presidência da República em 2026.

Entre eles, Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ronaldo Caiado (Goiás), Ratinho Jr (Paraná ), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), dentre outros.

Também foram convidados presidentes de partidos como Gilberto Kassab, do PSD. Hugo Motta e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, respectivamente, receberam o convite.

Ciro foi convidado por Rueda a se filiar ao União Brasil. Apesar da iminente volta ao PSDB com chances de ser candidato ao Governo do Ceará, o presidente do partido ainda está insistente na possibilidade de trazer Ciro.