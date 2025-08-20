Capitão Wagner deve presidir federação entre União e PP no Ceará

Foto: SAMUEL SETUBAL/O POVO Capitão Wagner em evento com correligionários, entre eles, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda

Capitão Wagner deverá ser o presidente da federação União Progressista, bloco formado por União Brasil e PP, no Estado do Ceará. A definição pode ser oficializada até sexta-feira, 22, ou na próxima semana.

O ex-deputado federal está em Brasília para tratativas com o presidente nacional do União, Antônio Rueda. Dentre elas, a confirmação de que presidirá a federação e a data para a filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio ao partido.

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Felipe Mota (União), ao conversar com a imprensa confirmou a tendência. "Dizendo aqui em primeira mão pra vocês, o Capitão Wagner será o próximo presidente da federação União Progressista no Ceará", cravou.

O deputado federal Moses Rodrigues (União) tentou se viabilizar para comandar o bloco. Ele é mais próximo de Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT). O posicionamento nacional é claro: a federação será oposição ao PT.

Wagner chegou em momento anterior a cogitar que o presidente fosse o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, hoje sem filiação. Ao convidar Roberto Cláudio para ingressar no União Brasil, convidou o novo aliado para assumir o comando do União Brasil Ceará. RC recusou.