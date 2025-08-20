Logo O POVO+
'O Ciro é um fanfarrão', diz De Assis Diniz em meio a ataques
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O petista criticou o ex-presidenciável em meio a ondas de ataques de Ciro contra o PT
O deputado estadual De Assis Diniz (PT) (Foto: FERNANDA BARROS)
O deputado estadual De Assis Diniz (PT) classificou o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) como "fanfarrão" nesta quarta-feira, 20.

"O Ciro é um fanfarrão. O Ciro tá fora do PDT. Aí quer imputar aos outros... Ele tá fora do PDT", disse ao comentar a aproximação da sigla brizolista com o PT e a fala de Ciro de que o partido estaria sendo "vendido".

A fala do petista vem em meio a ondas de ataque do ex-governador à base estadual e articulações em torno da oposição.

De Assis, ainda, disse que Ciro está "fora do PDT" e seu grupo político declarado tem outro alinhamento.

"Aí fica fazendo palavras de ordem, chavões. Bom, é o Ciro Gomes né, não dá pra acreditar".

