'O Ciro é um fanfarrão', diz De Assis Diniz em meio a ataques

Foto: FERNANDA BARROS O deputado estadual De Assis Diniz (PT)

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) classificou o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) como "fanfarrão" nesta quarta-feira, 20.

"O Ciro é um fanfarrão. O Ciro tá fora do PDT. Aí quer imputar aos outros... Ele tá fora do PDT", disse ao comentar a aproximação da sigla brizolista com o PT e a fala de Ciro de que o partido estaria sendo "vendido".



A fala do petista vem em meio a ondas de ataque do ex-governador à base estadual e articulações em torno da oposição.

De Assis, ainda, disse que Ciro está "fora do PDT" e seu grupo político declarado tem outro alinhamento.

"Aí fica fazendo palavras de ordem, chavões. Bom, é o Ciro Gomes né, não dá pra acreditar".