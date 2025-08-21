Ciro vice de Tarcísio é falado nos bastidores de Brasília

Foto: reprodução/vídeo/convenção União Brasil e Progressistas Ciro Gomes e Tarcísio de Freitas se abraçam

Desejo pessoal de deputados estaduais cearenses há um tempo, a chapa Tarcísio de Freitas para presidente e Ciro Gomes como vice em 2026 é assunto nos bastidores.

A tese é ventilada há meses, segundo confidenciou uma fonte à coluna.

"Eu tenho dito isso faz tempo, você sabe", disse um deputado.

Apesar dos comentários, a proposta não parece ter chegado ainda diretamente para Ciro para que pudesse fazer qualquer avaliação.

Ele e o governador de São Paulo participaram de um evento público em Brasília durante a semana. Se cumprimentaram, abraçaram e jantaram juntos de outros governadores.

Apesar das especulações, a candidatura de Tarcísio não está definida, ainda mais devido aos últimos movimentos da família Bolsonaro.

Já Ciro, é fortemente cotado e se colocou como pré-candidato ao Governo do Ceará em 2026.