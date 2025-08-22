Alece sedia 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Começa nesta sexta-feira, 22, a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. O evento acontecerá na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), localizado no anexo II da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).
O evento irá até sábado, 23, e reunirá representantes da sociedade civil, movimentos sociais e lideranças regionais cearenses para debater desafios e avanços na construção de políticas públicas voltadas às mulheres.
Dentre as presenças, estarão Maria da Penha, Lia Gomes (PSB), secretária das Mulheres do Ceará, Fátima Bandeira, secretária das Mulheres de Fortaleza, dentre outras autoridades.
O evento realiza atividades como mesa de debate, painéis, leitura e aprovação do Regimento Interno, plenárias e eleitas propostas que representarão o Ceará na Conferência Nacional e as delegadas que irão compor e representar o Estado.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.