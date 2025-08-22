Alece sedia 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres

Foto: Divulgação/Alece Fachada da Assembleia Legislativa do Ceará

Começa nesta sexta-feira, 22, a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. O evento acontecerá na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), localizado no anexo II da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

O evento irá até sábado, 23, e reunirá representantes da sociedade civil, movimentos sociais e lideranças regionais cearenses para debater desafios e avanços na construção de políticas públicas voltadas às mulheres.

Dentre as presenças, estarão Maria da Penha, Lia Gomes (PSB), secretária das Mulheres do Ceará, Fátima Bandeira, secretária das Mulheres de Fortaleza, dentre outras autoridades.

O evento realiza atividades como mesa de debate, painéis, leitura e aprovação do Regimento Interno, plenárias e eleitas propostas que representarão o Ceará na Conferência Nacional e as delegadas que irão compor e representar o Estado.