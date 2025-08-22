Logo O POVO+
Camilo e Chagas reforçam desejo para que Cid concorra ao Senado
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Camilo e Chagas reforçam desejo para que Cid concorra ao Senado

O trio fez reuniões na casa do senador para discutir alinhamento político. "Relação é a melhor possível", disse Chagas
Foto: Reprodução/Instagram Chagas Vieira "Tratamos de todos os assuntos", diz secretário da Casa Civil

Em meio a movimentações nacionais da oposição, Camilo Santana, Cid Gomes e Chagas Vieira tiveram reuniões em Brasília, na casa do senador Cid. Uma na noite da quinta-feira, 21, e outra na manhã desta sexta-feira, 22.

A relação entre eles é a melhor possível, segundo o secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT). Nos encontros, trataram de política e Chagas e Camilo reforçaram o desejo de que Cid seja candidato ao Senado no ano que vem, embora Cid diga não querer.

O governador Elmano de Freitas não esteve nos encontros devido a agendas e compromissos no Ceará.

"Cid estará conosco. Ele é parte muito importante desse projeto. Nós queremos que ele esteja como senador pela importância que tem e pelo trabalho que faz. Obviamente respeitando a opinião dele", afirmou Chagas à coluna.

O secretário evitou falar sobre a oposição e a possibilidade de Ciro Gomes ser candidato ao Governo do Ceará e destacou que Cid fará parte das discussões da chapa da base.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?