Camilo e Chagas reforçam desejo para que Cid concorra ao Senado
O trio fez reuniões na casa do senador para discutir alinhamento político. "Relação é a melhor possível", disse Chagas
Em meio a movimentações nacionais da oposição, Camilo Santana, Cid Gomes e Chagas Vieira tiveram reuniões em Brasília, na casa do senador Cid. Uma na noite da quinta-feira, 21, e outra na manhã desta sexta-feira, 22.
A relação entre eles é a melhor possível, segundo o secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT). Nos encontros, trataram de política e Chagas e Camilo reforçaram o desejo de que Cid seja candidato ao Senado no ano que vem, embora Cid diga não querer.
O governador Elmano de Freitas não esteve nos encontros devido a agendas e compromissos no Ceará.
"Cid estará conosco. Ele é parte muito importante desse projeto. Nós queremos que ele esteja como senador pela importância que tem e pelo trabalho que faz. Obviamente respeitando a opinião dele", afirmou Chagas à coluna.
O secretário evitou falar sobre a oposição e a possibilidade de Ciro Gomes ser candidato ao Governo do Ceará e destacou que Cid fará parte das discussões da chapa da base.
