Ciro Gomes candidato pelo PSDB com apoio da direita, vislumbra presidente tucano
Filiação de Ciro ao PSDB é dada como certa em alinhamento e consideração a Tasso Jereissati
Tasso Jereissati e Ciro Gomes (Foto: AURÉLIO ALVES)
Ciro Gomes candidato a governador do Ceará em 2026 pelo PSDB com o apoio dos partidos da direita. É o que projeta o presidente da sigla tucana no Estado, Ozires Pontes. 

De acordo com o prefeito de Massapê, foi o ex-senador Tasso Jereissati quem construiu o caminho para a volta de Ciro a política, até então ele dizia não ter mais pretensões de se candidatar a cargos políticos. Eles se falam e almoçam com frequência.

"Ciro vem pro PSDB, total. Tá totalmente alinhado conosco, principalmente com o Tasso. Tudo começou Ciro e Tasso, todo esse projeto, toda essa disposição pra disputar o Governo do Ceará, saída do PDT para o PSDB, junto disso voltou toda a amizade que teve um distanciamento. Qualquer coisa diferente disso é especulação", afirmou à coluna.

Prosseguiu: "Aqui é um grupo (oposição) só. O Ciro vai pro PSDB por várias questões. E quem almoça toda semana, tá junto, é Ciro e Tasso. Quem começou botou o Ciro na política foi o Tasso. Praticamente saíram os dois da aposentadoria pra encabeçar esse projeto foram Ciro e Tasso. Tudo, o ponto de partido, base principal chama-se Ciro e Tasso".

Ainda de acordo com o presidente estadual do PSDB, as mais recentes movimentações e acenos do União Brasil a Ciro não mudaram a volta dele ao grupo tucano e a possibilidade de sair candidato ao Governo.

"É uma candidatura do Ciro pelo PSDB com apoio da direita", declarou.

