Eduardo Bismarck confirma ida ao Podemos e prevê dois federais pela sigla

Foto: FERNANDA BARROS ￼EDUARDO Bismarck (PDT), deputado federal licenciado, vai se filiar ao Podemos

Eduardo Bismarck, deputado federal licenciado para comandar a Secretaria do Turismo do Ceará, trocará o PDT pelo Podemos em 2026. O parlamentar confirmou à coluna o que já era tendência.

"Irei para o Podemos. É o caminho natural, e na construção política com nossos líderes Cid Gomes, Camilo Santana e Elmano de Freitas", afirmou.

Sobre as pretensões do partido para as eleições no ano que vem, Eduardo disse que está sendo montada uma chapa visando eleger dois deputados federais.

Atualmente, o partido tem Enfermeira Ana Paula como deputada federal. Ela é suplente e assumiu o mandato com a licença de Bismarck para ser secretário do governo Elmano. Ela também deixou o PDT, passou por PSB e agora está na agremiação.

O Podemos é presidido no Estado pelo pai de Eduardo, o ex-prefeito de Aracati, Bismarck Maia. A sigla chegou a quase selar uma federação com o PSDB, mas as tratativas nacionais não foram concluídas.

Além de Eduardo, outros deputados federais eleitos pelo PDT em 2022 devem deixar o partido. Robério Monteiro está praticamente acertado com o PSB, enquanto Idilvan Alencar e Mauro Filho ainda são alvos de convencimento por André Figueiredo, também deputado e presidente estadual da sigla pedetista, que busca manter os parlamentares.

Internamente, o PDT espera até meados de outubro, quando também realizará convenções partidárias, uma resposta definitiva sobre a permanência ou não de Idilvan e Mauro.