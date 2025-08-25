Logo O POVO+
Câmara recebe secretário da Infraestrutura para conversa com vereadores
Bate-papo da liderança nesta terça-feira, 25, tem como convidado André Daher
Secretário da Infraestrutura de Fortaleza, André Daher (Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza)
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Secretário da Infraestrutura de Fortaleza, André Daher

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) receberá nesta terça-feira, 26, André Daher, secretário da Infraestrutura da gestão Evandro Leitão (PT) no bate-papo da liderança com os vereadores. 

Ele é o segundo secretário municipal a participar do encontro promovido por Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro na Câmara, que ocorre de 15 em 15 dias onde os comandantes de pastas municipais irão conversar com os parlamentares, ouvindo demandas.

A primeira a participar foi a secretária Riane Azevedo, da Saúde. Pasta que era até então uma das quais os vereadores mais buscavam diálogo e alguns se queixavam da falta de atenção.

