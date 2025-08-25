Logo O POVO+
Cândido Albuquerque é o convidado do café da oposição na Assembleia nesta terça, 26
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Cândido Albuquerque é o convidado do café da oposição na Assembleia nesta terça, 26

Ex-reitor da UFC participará de encontro com deputados estaduais da oposição
￼Cândido Albuquerque, advogado e ex-reitor da UFC (Foto: FABIO LIMA)
Foto: FABIO LIMA ￼Cândido Albuquerque, advogado e ex-reitor da UFC

O advogado e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, é o convidado da próxima edição do café da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na terça-feira, 26. O encontro será no gabinete do deputado Alcides Fernandes (PL).

Cândido tem participado de alguns encontros que envolvem líderes da oposição no Ceará, como Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (sem partido). Ele já chegou a manifestar o desejo de ser candidato ao Senado Federal no próximo ano e tem convites de partidos para filiação.

"Isso é um projeto que tem que ser trabalhado com muita calma, os amigos tem me procurado e conversado sobre isso, mas isso depende de oportunidade, os astros precisam conspirar a favor", disse em março no programa Debates O POVO. 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?