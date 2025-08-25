Cândido Albuquerque é o convidado do café da oposição na Assembleia nesta terça, 26

Foto: FABIO LIMA ￼Cândido Albuquerque, advogado e ex-reitor da UFC

O advogado e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, é o convidado da próxima edição do café da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na terça-feira, 26. O encontro será no gabinete do deputado Alcides Fernandes (PL).

Cândido tem participado de alguns encontros que envolvem líderes da oposição no Ceará, como Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (sem partido). Ele já chegou a manifestar o desejo de ser candidato ao Senado Federal no próximo ano e tem convites de partidos para filiação.

"Isso é um projeto que tem que ser trabalhado com muita calma, os amigos tem me procurado e conversado sobre isso, mas isso depende de oportunidade, os astros precisam conspirar a favor", disse em março no programa Debates O POVO.