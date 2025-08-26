Logo O POVO+
Filho de Ciro começa a seguir página que apoia o pai para governador
Ciro Gomes é pré-candidato ao Governo do Ceará para 2026
Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Ciro Gomes é cotado, entre parlamentares de oposição, como possibilidade para disputar o governo do Ceará.

Em meio a rumores de que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) pode concorrer ao cargo de governador em 2026, o filho primogênito do ex-ministro, Ciro Saboya Ferreira Gomes, começou a seguir um perfil no Instagram que é voltado para apoio de seu pai a governador do Ceará.

"Teu pai representa a esperança de todo um estado, e é combustível da nossa luta pelo Ceará", publicou o perfil "cirogovernador26" nos stories.

Na aba de destaques no Instagram a página tem uma com o nome "apoios" mostrando que políticos seguem o perfil, dentre eles os ex-prefeitos de Fortaleza, Roberto Cláudio, José Sarto, o presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes (PSDB) e a deputada estadual Dra. Silvana (PL).

