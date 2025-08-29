30% dos vereadores de Fortaleza em mandato são suplentes

Foto: Luciano Melo/CMFor Plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

O vereador Michel Lins (PRD) irá tirar licença da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por 120 dias para dar vaga para Nilo Dantas (PRD). Com essa mudança, 13 parlamentares, de 43 cadeiras, serão suplentes.

O número equivale a cerca de 30%, quase um terço de toda a composição do parlamento da Capital cearense. Partidos estão realizando articulações para rodízios de suplentes assumindo o mandato. Além disso, outros parlamentares estão licenciados por ocuparem cargos em gestões.

Dos 13 vereadores licenciados, sete estão ausentes por serem secretários municipais ou estaduais, e seis são para garantir rodízio entre as vagas.

No PSD, por exemplo, três do quatro vereadores em mandato são suplentes: Estrela Barros, Tony Brito e Tia Francisca. Já no União Brasil, as duas vagas conquistas na eleição estão sendo exercidas por substitutos: René Pessoa e Tam Oliveira.

Da mesma forma, a bancada completa do Avante é de suplentes em exercício: Cláudio Lima, Juninho Aquino e Marcelo Tchela. No PDT tem Raimundo Filho como suplente. No PT, Dr. Vicente também exerce o mandato, bem como Luiz Sérgio do PSB e Igor Nogueira no PMN.