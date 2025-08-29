Arnon Bezerra deverá assumir vaga de deputado federal em setembro

Foto: Ananda Borges/Câmara dos Deputados ￼ARNON BEZERRA

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte Arnon Bezerra assumirá o mandato de deputado federal no mês de setembro. A informação foi confirmada pelo parlamentar à coluna nesta sexta-feira, 29

Ele ficará com a cadeira com licença da Enfermeira Ana Paula (Podemos), suplente que exercia mandato durante a licença de Eduardo Bismarck (PDT), que está afastado da Câmara para ser secretário do Turismo do Ceará.

Ana Paula afirmou que o acordo passa por uma conversa do grupo político pensando em dar espaços visando as eleições do ano que vem.

Arnon hoje está filiado ao PSB, mas em 2022, quando concorreu a deputado federal, estava no PDT. Ele já foi eleito para o posto em 1994 e reeleito seis vezes consecutivas.

Em 2016, deixou o mandato para disputar a eleição de prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza. Em 2020, não conseguiu a reeleição. Em 2022 ficou na terceira suplência do PDT para deputado federal.