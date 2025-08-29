Logo O POVO+
Arnon Bezerra deverá assumir vaga de deputado federal em setembro
Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte ficará no posto com a licença da Enfermeira Ana Paula
￼ARNON BEZERRA (Foto: Ananda Borges/Câmara dos Deputados)
Foto: Ananda Borges/Câmara dos Deputados ￼ARNON BEZERRA

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte Arnon Bezerra assumirá o mandato de deputado federal no mês de setembro. A informação foi confirmada pelo parlamentar à coluna nesta sexta-feira, 29

Ele ficará com a cadeira com licença da Enfermeira Ana Paula (Podemos), suplente que exercia mandato durante a licença de Eduardo Bismarck (PDT), que está afastado da Câmara para ser secretário do Turismo do Ceará.

Ana Paula afirmou que o acordo passa por uma conversa do grupo político pensando em dar espaços visando as eleições do ano que vem.

Arnon hoje está filiado ao PSB, mas em 2022, quando concorreu a deputado federal, estava no PDT. Ele já foi eleito para o posto em 1994 e reeleito seis vezes consecutivas. 

Em 2016, deixou o mandato para disputar a eleição de prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza. Em 2020, não conseguiu a reeleição. Em 2022 ficou na terceira suplência do PDT para deputado federal.

