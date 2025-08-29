Mais vale Cid na urna do que fora dela

Foto: FERNANDA BARROS ￼SENADOR Cid Gomes (PSB)

Cid Gomes (PSB) é o fiel da balança para as eleições de 2026, tanto para o seu partido quanto para o Governo. Por isso, ainda não desistiram de tê-lo como candidato a senador — desejo de Camilo Santana (PT) — ou até mesmo a deputado federal.

O ministro da Educação tenta dissuadir o senador da ideia de não disputar reeleição à Casa Alta. Caso não consiga, alguns candidatos do PSB desejam que Cid seja o puxador de votos da sigla para a Câmara dos Deputados. Algo que ele já afirmou estar disposto a fazer, diferentemente de tentar novamente uma vaga no Senado.

Tê-lo só no palanque não é a mesma coisa de estar envolvido diretamente na campanha puxando votos. O Governo, os candidatos e seus liderados sabem disso.

Operação PDT

O PDT espera manter alguns de seus deputados federais. Mauro Filho e Idilvan Alencar são os principais cotados. Já Eduardo Bismarck irá para o Podemos, enquanto Leônidas Cristino e Robério Monteiro devem migrar para o PSB.

Cada vez mais integrado à base de Elmano, André Figueiredo, dirigente estadual do PDT, espera contar com a ajuda do Governo para reestruturar o partido, inclusive no esforço de manter deputados na sigla e trazer novos filiados.

De volta ao jogo?

Júnior Mano (PSB) não desistiu de ser o candidato de Cid ao Senado, mesmo após operações da PF e investigações no STF sobre desvio de emendas parlamentares.

Voltando à "estaca zero" com toda a repercussão, o deputado federal se articula e viabiliza para voltar a cena com ainda mais força ofensiva.

Tem passado um recado aos adversários e até mesmo ao Governo que não desistirá facilmente de ser candidato a senador.

Rodízio na Câmara

Dos 43 vereadores da Capital, 13 são suplentes — o que equivale a cerca de 30% da composição total da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Nas bancadas de Avante e União Brasil, todos os em exercício foram eleitos na suplência.

Sete parlamentares estão licenciados para ocuparem cargos de secretaria, já seis estão na cota de rodízios promovidos pelos partidos para darem vaga rodagem nas vagas.

Homenagem a Fotojornalistas

A CMFor realizará, na terça-feira, 2, uma sessão solene em alusão ao Dia do Repórter Fotográfico. O projeto é de autoria da vereadora Adriana Gerônimo (Psol).

Dentre os homenageados na ocasião, está Fabio Lima, fotojornalista do O POVO, diversas vezes premiado.

Pinga-fogo

Arnon Bezerra deverá assumir vaga de deputado federal em setembro com licença da Enfermeira Ana Paula ///Mais mudanças na bancada federal do PDT podem acontecer com acordos políticos///O PT dará posse aos presidentes dos diretórios do Ceará e Fortaleza em 6 e 13 de setembro respectivamente.



