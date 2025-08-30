'Existe clamor pelo Ciro', diz Glêdson sobre Governo do Ceará

Foto: Reprodução/Instagram: @gledsonlimabezerra Glêdson Bezerra (Podemos) e Ciro Gomes (PDT)

Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, afirmou que há um pedido popular pelo nome de Ciro Gomes (PDT) para governador do Ceará em 2026.

O gestor disse ao O POVO que tem realizado atividades de avaliação como termômetro para as eleições do ano que vem e que, na Terra do Padre Cícero, a aceitação do ex-presidenciável é, em suas palavras, "impressionante".

"Hoje sem sombra de dúvidas existe um clamor, um pedido da população pelo nome do Ciro. Tenho pesquisas internas, fiz alguns trabalhos de avaliação lá na cidade de Juazeiro do Norte e é impressionante a aceitação do Ciro", declarou Glêdson.

Prosseguiu: "Já muito conhecido, com uma larga história de serviços prestados. Temos também outros nomes nesse campo de oposição, mas por hora o que eu percebo é que uma candidatura do Ciro seria extremamente forte"



O prefeito de Juazeiro do Norte esteve durante a semana em Fortaleza, onde participou do lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026 e teve reunião particular com o ex-senador Tasso Jereissati.

Além de elogiar Ciro Gomes e apontá-lo como favorito pelo bloco da oposição para disputar o Palácio da Abolição, Glêdson Bezerra afirmou que trabalha para ter algum nome da região do Cariri compondo a chapa, seja na vaga de vice-governador ou em uma das cadeiras do Senado Federal.

"O Cariri precisa estar representado. Nós sabemos o tamanho da força e da importância do eleitorado do Cariri, mas sem forçar. Por ora a gente está dialogando e cuidando de administrar", disse. (Guilherme Gonsalves)

