Tasso se reúne com vereadores da oposição e fala sobre 2026

Foto: Via: Whatshapp/O POVO O ex-senador Tasso Jereissati em reunião com vereadores da oposição

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) recebeu em seu escritório a bancada de vereadores de Fortaleza da oposição na última sexta-feira, 29. O encontro começou 17 horas e terminou perto das 21 horas.

Estiveram presentes Jorge Pinheiro (PSDB), Marcelo Mendes (PL), Priscila Costa (PL), Inspetor Alberto (PL), Pedro Matos (Avante) e PPCell (PDT). Julierme Sena (PL) passou rapidamente pelo gabinete.

Na ocasião, o ex-governador do Ceará e o grupo de parlamentares discutiram sobre política internacional, nacional e claro, principalmente, cearense. Tasso se mostrou otimista e animado com a oposição para as eleições de 2026.

O tucano afirmou que o fiel da balança para o pleito é o PL. Segundo Tasso, se o partido se unir com o grupo liderado por Ciro Gomes (PDT), as chances de derrotarem o PT são altas, devido fundo eleitoral e maior tempo de televisão.