Deputado reclama por governo Elmano tentar atrair federação União Progressista
De acordo com o parlamentar, a sinalização do bloco de deixar os cargos no Governo Federal serviu de alerta para o Ceará
Deputado estadual Felipe Mota (Foto: Samuel Setubal)
Deputado estadual Felipe Mota

O deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) criticou a postura do Governo do Ceará de tentar levar a federação União Progressista para a base aliada.

De acordo com o parlamentar, a sinalização do bloco de deixar os cargos no Governo Federal serviu de alerta para o Ceará, e mandou recados também para Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil.

"Acho que a partir de ontem o governador Elmano vai deixar de opinar no partido dos outros", disse.

"Eu pediria ao governador que ele respeitasse o União Progressista porque aqui nós temos filiados, deputados e prefeitos e o nosso problema tem que ser resolvido por nós e não pela Casa Civil e muito menos pelo Governo", completou Felipe.

