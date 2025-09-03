Logo O POVO+
Lia evita pensar agora em Ciro candidato a governador e diz que Cid o apoiaria a cargo nacional
Lia evita pensar agora em Ciro candidato a governador e diz que Cid o apoiaria a cargo nacional

A deputada licenciada prefere não "sofrer por antecipação" com a possibilidade de mais uma divisão familiar na eleição
Lia Gomes, secretária estadual das Mulheres (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Lia Gomes, secretária estadual das Mulheres

Lia Gomes (PSB), secretária estadual das Mulheres do governo Elmano de Freitas (PT), afirmou não pensar ainda na possível candidatura do irmão, Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará.

"Prefiro não pensar nisso, não sofrer por antecipação", disse.

A deputada licenciada declarou estar vinculada hoje ao outro irmão, o senador Cid Gomes (PSB), que caminha em rota diferente de Ciro.

Apesar disso, Lia afirmou que caso o pedetista concorra a algum cargo nacionalmente, seja como presidente ou vice, teria o apoio de Cid.

"Ele (Cid) apoia o Ciro nacionalmente, se o Ciro for candidato a vice ou cabeça de chapa, ou qualquer coisa nacional estarão juntos", destacou.

