Câmara de Fortaleza analisará Plano Plurianual, que prevê R$ 70,5 bilhões até 2029
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O texto serve como planejamento de médio prazo para que a Prefeitura estabeleça diretrizes e objetivos para os próximos quatro anos, sendo base para investimentos e políticas públicas
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) recebeu a proposta do Plano Plurianual (PPA) elaborado pela Prefeitura para o período de 2026 a 2029. O texto prevê um orçamento total de R$ 70,5 bilhões para os próximos quatro anos e prioriza ações em pautas como equidade e inclusão social.
A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza, Carolina Monteiro, esteve na CMFor na quarta-feira, 3, para apresentar o plano. A mensagem chegou na Casa na última semana e será analisada pela Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública.
O PPA 2026-2029 foi dividido em sete eixos. Confira:
Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais
Convivência Ambiental e Sustentável
Equidade Social e Territorial
Emprego e Renda
Patrimônio Cultural
Mobilidade Urbana e Acessibilidade
Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada
O PPA é um planejamento elaborado pela Prefeitura de Fortaleza que estabelece metas e diretrizes para os próximos quatro anos, sendo base para definir investimentos e orçamentos para políticas públicas.
A Saúde é a área com maior volume de recursos previstos para o Plano Plurianual de 2026-2029, com R$ 19 bilhões, o equivalente a 27% do total. Dentre as ações previstas está a redução da fila do Sistema Único de Saúde (SUS), a ampliação do projeto Girassol, o fortalecimento da Rede de Assistência Psicossocial.
Em seguida vem a Educação, com R$ 18,4 bilhões (26%). Os investimentos estão estimados em R$ 3,7 bilhões. A maior parte da receita, 56%, deve vir de transferências correntes, seguida pelas receitas tributárias, com 25%.
