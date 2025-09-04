Câmara de Fortaleza analisará Plano Plurianual, que prevê R$ 70,5 bilhões até 2029

Foto: Luciano Melo/CMFor Plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) recebeu a proposta do Plano Plurianual (PPA) elaborado pela Prefeitura para o período de 2026 a 2029. O texto prevê um orçamento total de R$ 70,5 bilhões para os próximos quatro anos e prioriza ações em pautas como equidade e inclusão social.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza, Carolina Monteiro, esteve na CMFor na quarta-feira, 3, para apresentar o plano. A mensagem chegou na Casa na última semana e será analisada pela Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública.

O PPA 2026-2029 foi dividido em sete eixos. Confira:

Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais

Convivência Ambiental e Sustentável

Equidade Social e Territorial

Emprego e Renda



Patrimônio Cultural

Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada

O PPA é um planejamento elaborado pela Prefeitura de Fortaleza que estabelece metas e diretrizes para os próximos quatro anos, sendo base para definir investimentos e orçamentos para políticas públicas.

A Saúde é a área com maior volume de recursos previstos para o Plano Plurianual de 2026-2029, com R$ 19 bilhões, o equivalente a 27% do total. Dentre as ações previstas está a redução da fila do Sistema Único de Saúde (SUS), a ampliação do projeto Girassol, o fortalecimento da Rede de Assistência Psicossocial.

Em seguida vem a Educação, com R$ 18,4 bilhões (26%). Os investimentos estão estimados em R$ 3,7 bilhões. A maior parte da receita, 56%, deve vir de transferências correntes, seguida pelas receitas tributárias, com 25%.