Câmara aprova projeto que proíbe descontos automáticos do INSS
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O texto foi relatado pelo deputado federal cearense Danilo Forte (União) que visa prevenir abusos no crédito consignado e ressarcimento das vítimas
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado Danilo Forte (União-CE)

A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, 3, o projeto de lei que proíbe descontos associativos automáticos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O texto é de relatoria do deputado federal cearense Danilo Forte (União).

O parlamentar incluiu no projeto um dispositivo que previne abusos no crédito consignado e garante ressarcimento das vítimas da fraudes no INSS de mais de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2025. 

"Não poderíamos dar margem à perpetuação de um esquema que vitima os mais vulneráveis. Aquele que quiser contribuir com alguma associação poderá fazê-lo, por boleto ou carnê, de forma livre e espontânea", explicou Danilo Forte.

Pela proposta, caberá ao Conselho Monetário Nacional (CMN) determinar as taxas mínimas de juros do crédito consignado. Além disso, o relatório estabelece a busca ativa do INSS para os que sofreram com descontos indevidos e o sequestro de bens para garantir pagamento às vitimas da fraude.

