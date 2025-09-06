Elmano chama André e Carmelo de 'crias do esgoto da política'

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas participou de evento do PT

O governador Elmano de Freitas (PT) estava "on fire" em discurso neste sábado, 6, no encontro estadual do PT, disparando falas fortes sobre os bolsonaristas André Fernandes (PL) e Carmelo Neto (PL), os chamando de "crias do esgoto da política".

"Essas carinhas novas que tem na política cearense, de André, de Carmelo, são crias do esgoto da política do Estado e do País. Carinha nova não vai nos enganar e nem ao povo cearense", disse.



Além das afirmações sobre os deputados, Elmano chegou a falar em aliança ampla para colocar o bolsonarismo na "lata do lixo da história". Sem citar Ciro Gomes (PDT) ou Roberto Cláudio (sem partido) nominalmente, disse ser uma "pena" ter quadros "preparados" aliados ao bolsonarismo e mandou recado sobre 2026.

"E eu não tenho nenhuma dúvida, nós os derrotamos em Fortaleza em 2024 e nós dar uma surra de voto com o povo em 2026", afirmou.

