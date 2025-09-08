André Fernandes assume presidência do PL Ceará no dia 22 com novos filiados cogitados
O deputado federal André Fernandes já tem data marcada para assumir o comando do PL no Ceará. Será no dia 22 de setembro na capital federal, de acordo fontes da cúpula do partido em Brasília confidenciaram à coluna.
O momento marcará a posse de André na presidência da sigla bolsonarista no Estado, substituindo o deputado estadual Carmelo Neto (PL). Haverá um almoço com a presença do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, e políticos cearenses.
Além de membros do PL, também foram convidados parlamentares de outros partidos que já receberam o convite para se filiar ao partido e receberam luz verde para ingressar, embora estejam presentes em outras siglas.
São eles os deputados estaduais Antônio Henrique e Lucinildo Frota, ainda filiados ao PDT, e os vereadores de Fortaleza, PPCell (PDT), Jorge Pinheiro (PSDB), Pedro Matos (Avante). Um sexto nome ainda é especulado dentro do PL.
