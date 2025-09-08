Fernanda Pessoa se licenciará em dezembro para dar vaga a Vanderlan

Foto: Reprodução: Instagram/@vanderlan_alves Fernanda Pessoa (União) e Vanderlan Alves (Republicanos)

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) e o ex-vereador de Caucaia Vanderlan Alves (Republicanos) fizeram acordo para lançarem "dobradinha" nas eleições de 2026.

A parlamentar afirmou à coluna que irá se licenciar do mandato na Câmara dos Deputados em dezembro, dando a oportunidade para que Vanderlan, primeiro suplente do União Brasil, assuma como deputado federal.

No ano que vem, os dois farão campanha conjunta, Fernanda a depurtada federal e Vanderlan a deputado estadual. Ela é prima da deputada estadual Emília Pessoa (PSDB).

O ex-vereador foi candidato a vice-prefeito de Caucaia na chapa liderada por Waldemir Catanho (PT). Catanho e Vanderlan tiveram oito votos a mais que a candidatura de Emília. A chapa foi ao segundo turno, quando foi derrotada por Naumi Amorim (PSD).