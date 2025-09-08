Logo O POVO+
Fernanda Pessoa se licenciará em dezembro para dar vaga a Vanderlan
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Fernanda Pessoa se licenciará em dezembro para dar vaga a Vanderlan

A deputada federal e o ex-vereador de Caucaia fizeram acordo para candidaturas casadas nas eleições de 2026
Tipo Notícia
Fernanda Pessoa (União) e Vanderlan Alves (Republicanos) (Foto: Reprodução: Instagram/@vanderlan_alves)
Foto: Reprodução: Instagram/@vanderlan_alves Fernanda Pessoa (União) e Vanderlan Alves (Republicanos)

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) e o ex-vereador de Caucaia Vanderlan Alves (Republicanos) fizeram acordo para lançarem "dobradinha" nas eleições de 2026.

A parlamentar afirmou à coluna que irá se licenciar do mandato na Câmara dos Deputados em dezembro, dando a oportunidade para que Vanderlan, primeiro suplente do União Brasil, assuma como deputado federal.

No ano que vem, os dois farão campanha conjunta, Fernanda a depurtada federal e Vanderlan a deputado estadual. Ela é prima da deputada estadual Emília Pessoa (PSDB).

O ex-vereador foi candidato a vice-prefeito de Caucaia na chapa liderada por Waldemir Catanho (PT). Catanho e Vanderlan tiveram oito votos a mais que a candidatura de Emília. A chapa foi ao segundo turno, quando foi derrotada por Naumi Amorim (PSD).

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?