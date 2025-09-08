Logo O POVO+
Capitão Wagner diz que deseja botar colete e arma para procurar o Bebeto do Choró
Ex-deputado federal diz receber notícias todo dia sobre onde estaria o prefeito afastado
Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará

Capitão Wagner, presidente do União Brasil, afirmou que tem notícias diárias sobre o paradeiro sobre o prefeito afastado do Choró, Bebeto Queiroz (PSB).

Nesta segunda-feira, 8, o ex-deputado chegou a dizer que poderia colocar colete a prova de bala e se armar para ir atrás do político.

"Ontem eu tive notícia que ele tava no Choró, esses dias ele teve aqui em Fortaleza, tem dia que ele tá lá em Juazeiro. Todo dia a gente tem notícia de onde tá o Bebeto do Choró, só o Governo do Estado que não sabe. É brincadeira", afirmou Wagner.

"Eu tô pra colocar um colete e uma arma pra ir atrás do Bebeto. Sei que é sensacionalismo, mas tá pra acontecer isso", completou.

