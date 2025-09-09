Bancada do PSB se reúne com Eudoro e Cid para tratar de estratégias para 2026
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O PSB realizou um almoço na segunda-feira, 8, com deputados estaduais e os caciques da sigla no Ceará — o presidente Eudoro Santana, o senador Cid Gomes e o deputado federal Júnior Mano, para um monitoramento geral das pretensões do partido.
"O almoço foi um momento de alinhamento da bancada do PSB e de discussão sobre estratégias para o fortalecimento do partido", disse Marcos Sobreira, líder do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Questionado pela coluna sobre quantos deputados estaduais e federais o partido quer eleger nas eleições de 2026, o parlamentar respondeu: "O máximo possível".
Mesmo com a presença de Cid, que afirma não ter pretensão de concorrer à reeleição no Senado e indicou Júnior Mano para a vaga, Sobreira disse que a temática não foi abordada neste encontro do PSB, tendo o assunto sido limitado a bancada estadual.
Hoje, o partido é o maior da Alece com dez deputados estaduais, ocupando inclusive a presidência com Romeu Aldigueri. Para o ano que vem, o PSB deseja ampliar e continuar sendo a maior força partidária na Casa.
Já no âmbito do Congresso Nacional, a sigla busca espaço em uma das vagas ao Senado, ou com Cid ou com Júnior Mano. E segundo o senador declarou anteriormente, estudam a possibilidade de eleger seis deputados federais.
