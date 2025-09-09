Logo O POVO+
Bancada do PSB se reúne com Eudoro e Cid para tratar de estratégias para 2026
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Bancada do PSB se reúne com Eudoro e Cid para tratar de estratégias para 2026

O encontro com os maiores caciques do partido teve como tema ampliar bancadas com foco na estadual
Tipo Notícia
Deputados do PSB com Eudoro Santana e Cid Gomes (Foto: Reprodução/Instagram: @deputadoguilhermelandim)
Foto: Reprodução/Instagram: @deputadoguilhermelandim Deputados do PSB com Eudoro Santana e Cid Gomes

O PSB realizou um almoço na segunda-feira, 8, com deputados estaduais e os caciques da sigla no Ceará — o presidente Eudoro Santana, o senador Cid Gomes e o deputado federal Júnior Mano, para um monitoramento geral das pretensões do partido.

"O almoço foi um momento de alinhamento da bancada do PSB e de discussão sobre estratégias para o fortalecimento do partido", disse Marcos Sobreira, líder do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Questionado pela coluna sobre quantos deputados estaduais e federais o partido quer eleger nas eleições de 2026, o parlamentar respondeu: "O máximo possível".

Mesmo com a presença de Cid, que afirma não ter pretensão de concorrer à reeleição no Senado e indicou Júnior Mano para a vaga, Sobreira disse que a temática não foi abordada neste encontro do PSB, tendo o assunto sido limitado a bancada estadual.

Hoje, o partido é o maior da Alece com dez deputados estaduais, ocupando inclusive a presidência com Romeu Aldigueri. Para o ano que vem, o PSB deseja ampliar e continuar sendo a maior força partidária na Casa.

Já no âmbito do Congresso Nacional, a sigla busca espaço em uma das vagas ao Senado, ou com Cid ou com Júnior Mano. E segundo o senador declarou anteriormente, estudam a possibilidade de eleger seis deputados federais.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?