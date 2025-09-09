Logo O POVO+
Moraes sobre plano para matá-lo: "Não seria interessante pra mim"
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Moraes sobre plano para matá-lo: "Não seria interessante pra mim"

O relator do julgamento sobre trama golpista apresentou detalhamento de planejamento para sua execução
Tipo Notícia
Alexandre de Moraes durante julgamento do plano de golpe na 1ª turma do STF (Foto: Gustavo Moreno/STF)
Foto: Gustavo Moreno/STF Alexandre de Moraes durante julgamento do plano de golpe na 1ª turma do STF

Alexandre de Moraes, ministro relator do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou o plano da organização para matá-lo, durante voto nesta terça-feira, 9.

Ele citou mensagens de militares kids pretos, que planejavam e articulavam as tentativas de homicídios, em que os membros usavam gírias de jogos e se chamavam por nomes de países.

"Então fala: 'Com o placar apertado, Supremo (Tribunal Federal) em dia de votação de orçamento. Estou perto da posição. Vai cancelar o jogo?' O jogo não seria muito interessante para mim", disse Moraes.

O jogo em questão é o plano para executá-lo.

Em outro momento, Alexandre de Moraes afirmou que o planejamento das execuções era detalhado a ponto de terem apontados os possíveis danos colaterais, armamento a ser utilizado, análise da segurança que o acompanhava e as chances de êxito.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?