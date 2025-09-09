Moraes sobre plano para matá-lo: "Não seria interessante pra mim"

Foto: Gustavo Moreno/STF Alexandre de Moraes durante julgamento do plano de golpe na 1ª turma do STF

Alexandre de Moraes, ministro relator do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou o plano da organização para matá-lo, durante voto nesta terça-feira, 9.

Ele citou mensagens de militares kids pretos, que planejavam e articulavam as tentativas de homicídios, em que os membros usavam gírias de jogos e se chamavam por nomes de países.

"Então fala: 'Com o placar apertado, Supremo (Tribunal Federal) em dia de votação de orçamento. Estou perto da posição. Vai cancelar o jogo?' O jogo não seria muito interessante para mim", disse Moraes.

O jogo em questão é o plano para executá-lo.

Em outro momento, Alexandre de Moraes afirmou que o planejamento das execuções era detalhado a ponto de terem apontados os possíveis danos colaterais, armamento a ser utilizado, análise da segurança que o acompanhava e as chances de êxito.



