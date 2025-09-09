Moraes sobre plano para matá-lo: "Não seria interessante pra mim"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Alexandre de Moraes, ministro relator do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou o plano da organização para matá-lo, durante voto nesta terça-feira, 9.
Ele citou mensagens de militares kids pretos, que planejavam e articulavam as tentativas de homicídios, em que os membros usavam gírias de jogos e se chamavam por nomes de países.
"Então fala: 'Com o placar apertado, Supremo (Tribunal Federal) em dia de votação de orçamento. Estou perto da posição. Vai cancelar o jogo?' O jogo não seria muito interessante para mim", disse Moraes.
O jogo em questão é o plano para executá-lo.
Em outro momento, Alexandre de Moraes afirmou que o planejamento das execuções era detalhado a ponto de terem apontados os possíveis danos colaterais, armamento a ser utilizado, análise da segurança que o acompanhava e as chances de êxito.
