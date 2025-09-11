Logo O POVO+
Cármen Lúcia afirma que Bolsonaro era o 'líder da organização criminosa'
A ministra do STF declarou que o ex-presidente era o principal articulador das tratativas de golpe de Estado
Ministra Cármen Lúcia, do STF, no julgamento de Bolsonaro (Foto: Foto por EVARISTO SA / AFP)
Foto: Foto por EVARISTO SA / AFP Ministra Cármen Lúcia, do STF, no julgamento de Bolsonaro

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia afirmou em seu voto que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era o causador e líder da organização criminosa que articulou a tentativa de golpe de Estado.

"Ele (Bolsonaro) não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação aliada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder", disse em seu voto.

Cármen Lúcia votou pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus pelo crime de organização criminosa e outros quatro crimes, ficando com o placar de 3 x 1 por acompanhar o relatório de Alexandre de Moraes, formando maioria pela decisão.

