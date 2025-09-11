Vereador do PDT critica secretário Idilvan: "Precisa assumir a pasta"

Foto: Érika Fonseca/CMfor / Samuel Setubal/O POVO O vereador Luciano Girão (PDT) e o secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT)

Luciano Girão (PDT), vereador que ocupa a 2ª vice-presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), levou sua insatisfação com a Secretaria de Educação de Fortaleza (SDE) e com o secretário, Idilvan Alencar (PDT), à tribuna do Legislativo.

Em fala realizada na quarta-feira, 10, o parlamentar levou uma queixa que recebeu em suas redes sociais de um professor do Jangurussu, falando de problemas na caixa d'água que têm atrapalhado o funcionamento de uma creche, fazendo com que aulas sejam canceladas ou terminem mais cedo.

De acordo com a reclamação lida por Girão, o problema ocorre desde a gestão Sarto (PDT); O vereador disparou críticas contra o ex-prefeito de Fortaleza: "Mais uma vez, culpa do Sarto. Culpa do Sarto, mais uma vez".

Em seguida, o vereador disse que nos nove meses da nova administração municipal o problema já deveria ter sido resolvido e criticou Idilvan, reconhecendo ser competente, mas que precisa assumir a SDE, reclamando da falta de retorno sobre o caso.

"Já passamos de nove meses e um serviço desse já era pra ter sido resolvido. Faço um apelo ao nosso secretário de Educação, que eu sei que é competente, mas que precisa assumir a pasta. Eu sei que ele é competente e capaz de fazer, mas precisa assumir a pasta", afirmou.

E prosseguiu: "Sinto muito trazer esse debate aqui na Casa, mas infelizmente procurei a secretaria e a gente não tem resposta. Procurei o secretário e ninguém obteve resposta. Procurei o secretário-executivo, que também não dá resposta. E aí fica difícil".

Luciano Girão completou sua fala afirmando que sempre que tiver relatos de denúncias como estas e não tiver retorno da Secretaria de Educação, irá levar o tema para a tribuna.

Em resposta, Idilvan afirmou que foi informado de que Luciano o procurou, então pediu para que o seu secretário ligasse para marcar uma agenda, mas o vereador negou.