Em meio a disputa entre base e oposição pela federação, Rueda se reúne com Chagas e Moses

Foto: Reprodução/Instagram: @chagasvieira Moses Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, está em Fortaleza. Na passagem por terras alencarinas, o líder partidário esteve reunido com Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil, e com o deputado federal Moses Rodrigues (União), neste sábado, 13.

O trio se encontrou em um apartamento na capital cearense. Eles almoçaram juntos e passaram cerca e quatro horas em diálogo. O momento ocorre em meio à indefinição sobre a federação entre União Brasil e PP no Ceará, se ficará com o governo ou na oposição.

À coluna, Chagas relatou que Rueda disse ter uma boa relação com o trio petista, Camilo Santana, Elmano de Freitas e Evandro Leitão. Segundo o secretário, o presidente disse ter muitos pontos de convergência com o bloco governista no Ceará.

"Mais que divergência", afirmou Chagas.

Rueda era esperado em Fortaleza durante estes dias, mas para encontro com a oposição. Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará, disse dias atrás que o presidente nacional da sigla viria ao Estado e botaria um ponto final em duas situações que se arrastam: quem presidirá a federação União Progressista, base ou oposição, e a filiação de Roberto Cláudio.

Porém, o tempo foi passando, e quem se encontrou com o Rueda foi Chagas, um dos principais articuladores e vozes do Governo do Ceará, e Moses, cotado para ser candidato a senador pela base, uma vez a federação estando deste lado.