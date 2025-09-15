Logo O POVO+
Secretário que faz ponte entre Evandro e comunidades não pensa em candidatura, mas admite avaliar
André Barbosa, à frente da interlocução da gestão com as comunidades, desponta como um dos principais secretários da Prefeitura de Fortaleza e diz não ter perspectiva nenhuma quanto possível candidatura em 2026, embora não descarte
André Barbosa, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros e secretário de Relações Comunitárias da Prefeitura de Fortaleza, que faz a ligação entre a administração de Evandro Leitão (PT) e as comunidades da Capital cearense, falou sobre o encontro semanal com agentes da área para aproximar a gestão do trabalho de rua.

"Estamos fazendo semanalmente cafés da manhã com agentes de cidadania juntamente com os secretários pra que eles possam ter total abertura dentro das secretarias", disse à coluna.

E Prosseguiu: "Nós vamos estender isso pra toda a prefeitura de Fortaleza e estamos diariamente com o prefeito Evandro Leitão na rua, ouvindo as necessidades".

Sendo peça importante para a Prefeitura nessa interlocução com as comunidades da cidade, o nome de André Barbosa é citado nos bastidores para uma possível candidatura ao Legislativo em 2026. Ele nega perspectiva, mas caso venha a se encaixar nos planos do projeto, avaliará a hipótese, mesmo sem ter filiação partidária.

"Eu não tenho perspectiva nenhuma quanto a isso (candidatura). Já venho a 20 anos nesse meio trabalhando na parte de execução, sempre dentro do Executivo. Isso nunca me atraiu. Peço sempre a Deus forças para que eu continue fazendo o meu trabalho na rua. Mas o futuro a Deus pertence", disse.

"Faço parte de um projeto que tem algumas iniciativas e se for chamado para a missão eu irei avaliar e se for pro bem do projeto, eu estarei dentro", completou o secretário.

