Logo O POVO+
Elmano envia projeto para auxílio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Elmano envia projeto para auxílio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19

O texto visa criar uma ação orçamentária para o Fundo Mais Infância Ceará
Tipo Notícia
Governador Elmano de Freitas (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou nesta terça-feira, 16, um projeto de lei que autoriza a abertura de um crédito especial no valor de R$ 100 mil reais para auxílio a crianças e adolescentes órfãos devido aos pais falecerem vítimas da covid-19.

O texto visa criar uma ação orçamentária para o Fundo Mais Infância Ceará para ser incluído o valor na Lei Orçamentária Anual (LDO) de 2025. Em 2026, o fundo já estará em vigor na LDO.

O valor e a ação ficarão incorporados ao Plano Plurianual 2024-2027.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?