Elmano envia projeto para auxílio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou nesta terça-feira, 16, um projeto de lei que autoriza a abertura de um crédito especial no valor de R$ 100 mil reais para auxílio a crianças e adolescentes órfãos devido aos pais falecerem vítimas da covid-19.

O texto visa criar uma ação orçamentária para o Fundo Mais Infância Ceará para ser incluído o valor na Lei Orçamentária Anual (LDO) de 2025. Em 2026, o fundo já estará em vigor na LDO.

O valor e a ação ficarão incorporados ao Plano Plurianual 2024-2027.