Logo O POVO+
PSDB Ceará dá como certa filiação de Ciro Gomes em dezembro
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

PSDB Ceará dá como certa filiação de Ciro Gomes em dezembro

O presidente tucano, Ozires Pontes, afirmou que Ciro voltará a agremiação para ser candidato a governador do Ceará
Tipo Notícia
￼TASSO Jereissati e Ciro Gomes (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES ￼TASSO Jereissati e Ciro Gomes

O PSDB Ceará já tem mês para fazer evento da filiação de Ciro Gomes, hoje no PDT, de volta à sigla tucana. De acordo com Ozires Pontes, presidente estadual do partido, o momento acontecerá na segunda quinzena de dezembro e o ex-presidenciável retorna para ser candidato a governador.

"Tudo certo, Ciro vem pro PSDB em dezembro e vai concorrer ao Governo do Estado", disse o dirigente à coluna.

Antes, Ozires, que também é prefeito de Massapê, explicou que a intenção antes era de já realizar a filiação em setembro, mas espera para as especulações se acalmarem. Além disso, seria uma antecipação muito grande em relação ao período eleitoral.

"Ciro vem em dezembro, pronto preparado e querendo. Com a mesma garra e desejo de mudança de 1990 (...) Janeiro já é o ano da eleição, depois começa pré-campanha, convenção, campanha e eleição", afirmou.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?