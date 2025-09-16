PSDB Ceará dá como certa filiação de Ciro Gomes em dezembro

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TASSO Jereissati e Ciro Gomes

O PSDB Ceará já tem mês para fazer evento da filiação de Ciro Gomes, hoje no PDT, de volta à sigla tucana. De acordo com Ozires Pontes, presidente estadual do partido, o momento acontecerá na segunda quinzena de dezembro e o ex-presidenciável retorna para ser candidato a governador.

"Tudo certo, Ciro vem pro PSDB em dezembro e vai concorrer ao Governo do Estado", disse o dirigente à coluna.

Antes, Ozires, que também é prefeito de Massapê, explicou que a intenção antes era de já realizar a filiação em setembro, mas espera para as especulações se acalmarem. Além disso, seria uma antecipação muito grande em relação ao período eleitoral.

"Ciro vem em dezembro, pronto preparado e querendo. Com a mesma garra e desejo de mudança de 1990 (...) Janeiro já é o ano da eleição, depois começa pré-campanha, convenção, campanha e eleição", afirmou.