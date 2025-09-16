PSDB Ceará dá como certa filiação de Ciro Gomes em dezembro
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O PSDB Ceará já tem mês para fazer evento da filiação de Ciro Gomes, hoje no PDT, de volta à sigla tucana. De acordo com Ozires Pontes, presidente estadual do partido, o momento acontecerá na segunda quinzena de dezembro e o ex-presidenciável retorna para ser candidato a governador.
"Tudo certo, Ciro vem pro PSDB em dezembro e vai concorrer ao Governo do Estado", disse o dirigente à coluna.
Antes, Ozires, que também é prefeito de Massapê, explicou que a intenção antes era de já realizar a filiação em setembro, mas espera para as especulações se acalmarem. Além disso, seria uma antecipação muito grande em relação ao período eleitoral.
"Ciro vem em dezembro, pronto preparado e querendo. Com a mesma garra e desejo de mudança de 1990 (...) Janeiro já é o ano da eleição, depois começa pré-campanha, convenção, campanha e eleição", afirmou.
