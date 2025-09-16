Logo O POVO+
Valdemar anuncia apoio do PL a Ciro governador: "Único jeito de derrotar o PT"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense

Valdemar anuncia apoio do PL a Ciro governador: "Único jeito de derrotar o PT"

Ex-governador cearense é cotado para concorrer pela oposição
O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta terça-feira, 16, que o partido irá apoiar Ciro Gomes, ainda no PDT, a governador do Ceará.

"Vamo apoiar o Ciro no Ceará", disse em entrevista ao programa Direito ao Ponto, da Jovem Pan.

Valdemar minimizou críticas passadas do ex-presidenciável a ele e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dizendo até ter tirado três processos contra ele.

"Pra você ver. O Ciro já meteu pau no Bolsonaro, meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo, é o jeito dele. Porque o Ciro mete o pau até na sombra. Agora, é um fenômeno", disse.

"É o único jeito da gente derrotar o PT", completou.

