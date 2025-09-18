Aldigueri critica aprovações na Câmara dos Deputados: "O Brasil merece respeito"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O parlamentar destacou que o país precisa de leis que se aproximem das necessidades da população como isenção do Imposto de Renda até 5 mil reais mensais e o fim da escala 6x1, travadas no Congresso Nacional.
"O Brasil precisa de leis mais duras contra as organizações criminosas, precisa isentar do Imposto de Renda de quem ganha abaixo de R$ 5 mil por mês, precisa acabar com a terrível escala 6x1, precisa aproximar o Parlamento das necessidades do povo, no entanto o que a maioria dos deputados federais faz? Se blinda das investigações e cria uma casta de intocáveis", afirmou.
"O que virá em seguida? A anistia de criminosos condenados ? O Brasil merece respeito!", completou Romeu.
