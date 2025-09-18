Aldigueri critica aprovações na Câmara dos Deputados: "O Brasil merece respeito"

Foto: João Filho Tavares Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB)

Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), se posicionou contrário às aprovações recentes da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da blindagem, e a urgência do projeto de anistia para condenados por atos golpistas.

O parlamentar destacou que o país precisa de leis que se aproximem das necessidades da população como isenção do Imposto de Renda até 5 mil reais mensais e o fim da escala 6x1, travadas no Congresso Nacional.

"O Brasil precisa de leis mais duras contra as organizações criminosas, precisa isentar do Imposto de Renda de quem ganha abaixo de R$ 5 mil por mês, precisa acabar com a terrível escala 6x1, precisa aproximar o Parlamento das necessidades do povo, no entanto o que a maioria dos deputados federais faz? Se blinda das investigações e cria uma casta de intocáveis", afirmou.

"O que virá em seguida? A anistia de criminosos condenados ? O Brasil merece respeito!", completou Romeu.