Anistia: maioria da bancada cearenses vota contra urgência; veja lista
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

A Câmara dos Deputados votou já próximo da meia-noite urgência de projeto defendido por bolsonaristas
Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados ￼MANOBRA retornou voto secreto na PEC

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, a urgência do projeto de anistia para condenados por atos antidemocráticos, que pode beneficiar os envolvidos no 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foram 311 votos favoráveis e 163 contrários.

Na bancada cearense, a maioria dos deputados federais votaram contra a urgência da pauta, sendo 12 votos "não". Enquanto sete se posicionaram favoráveis, três não votaram.

Confira a lista completa:

Sim

AJ Albuquerque (PP)
André Fernandes (PL)
Danilo Forte (União)
Dayany Bittencourt (União)
Dr. Jaziel (PL)
Luiz Gastão (PSD)
Matheus Noronha (PL)

Não

André Figueiredo (PDT)
Célio Studart (PSD)
Enfermeira Ana Paula (Podemos)
Fernanda Pessoa (União)
José Guimarães (PT)
Junior Mano (PSB)
Leônidas Cristino (PDT)
Luizianne Lins (PT)
Mauro Filho (PDT)
Nelinho Freitas (MDB)
Robério Monteiro (PDT)
Yury do Paredão (MDB)

Não votaram

Domingos Neto (PSD)
José Airton (PT)
Moses Rodrigues (União)

Foto do Guilherme Gonsalves

