Anistia: maioria da bancada cearenses vota contra urgência; veja lista

Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados ￼MANOBRA retornou voto secreto na PEC

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, a urgência do projeto de anistia para condenados por atos antidemocráticos, que pode beneficiar os envolvidos no 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foram 311 votos favoráveis e 163 contrários.

Na bancada cearense, a maioria dos deputados federais votaram contra a urgência da pauta, sendo 12 votos "não". Enquanto sete se posicionaram favoráveis, três não votaram.

Confira a lista completa:

Sim

AJ Albuquerque (PP)

André Fernandes (PL)

Danilo Forte (União)

Dayany Bittencourt (União)

Dr. Jaziel (PL)

Luiz Gastão (PSD)

Matheus Noronha (PL)

Não

André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PSD)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

Fernanda Pessoa (União)

José Guimarães (PT)

Junior Mano (PSB)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Filho (PDT)

Nelinho Freitas (MDB)

Robério Monteiro (PDT)

Yury do Paredão (MDB)

Não votaram

Domingos Neto (PSD)

José Airton (PT)

Moses Rodrigues (União)