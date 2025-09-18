"A Câmara caiu dentro da fossa e sujou a fossa", diz decano da Alece sobre PEC da blindagem

Foto: José Leomar/Divulgação/Alece Deputado estadual Fernando Hugo (PSD)

O deputado estadual Fernando Hugo (PSD), decano da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), fez ferrenhas críticas à proposta de emenda constitucional (PEC) da Blindagem aprovada pela Câmara dos Deputados.

O parlamentar cearense afirmou que o País enfrenta retrocesso rápido e que a população precisa rezar para que o Senado Federal não deixe a mensagem ser aprovada.

"Isso é um absurdo. Nós estamos navegando pra trás numa velocidade nunca vista. O povo brasileira precisa rezar muito pro Senado desfazer, sem pestanejar essa estupidez ou insensatez", declarou.

Fernando Hugo exclamou que a Câmara dos Deputados caiu na fossa e sujou a fossa.

"Ou coisa de maledicência ou improbidade que a Câmara Federal fez. A Câmara caiu dentro da fossa e sujou a fossa fazendo essa lei inaceitável para a cidadania do Brasil como nação, povo politicamente organizado", afirmou.



A PEC da Blindagem estabelece que os parlamentares do Congresso Nacional e presidentes partidários não poderão ser presos e nem processados por crimes sem autorização do próprio Congresso, com exceção para flagrante de crime inafiançável.

Tal aval deve ser deliberado por votação da maioria absoluta dos parlamentares, em até noventa dias a contar do recebimento da ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A votação é em modo secreto.

