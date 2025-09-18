"Climão": Vereadores disputam autoria de reforma em praça na Vila Peri

Foto: Érika Fonseca/CMfor Os vereadores Professor Aguiar Toba (PRD) e Tia Francisca (PSD)

Dois vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) protagonizaram um "climão" por uma disputa de autoria de requerimento para reforma da Praça da Coelce, no bairro Vila Peri. Os envolvidos são Professor Aguiar Toba (PRD) e Tia Francisca (PSD).

No sábado passado, 13, a vereadora publicou nas redes sociais uma visita no local, juntamente com os secretários Osmar Baquit (PSB), coordenador das Regionais da Prefeitura de Fortaleza, Washington Arauna, secretário da Regional 4, e André Barbosa, de Relações Comunitárias. Ela destacou a reforma do local, falando ainda que busca a medida há anos.

"Uma luta que já dura cinco anos, desde 2020, sendo pauta constante, fruto do compromisso e da dedicação do mandato popular, que em breve estará se concretizando", declarou Tia Francisca na postagem.

No mesmo dia, Professor Toba esteve no local reinvidicando a paternidade da obra, afirmando que a reforma atende requerimento de autoria dele, em 2025. Dias depois, ele fez outra publicação criticando indiretamente a vereadora.

"Como falei, como já tinha dito, a obra da praça da Coelce é realidade. Muitos tentaram, muitos, não foi pouco não. Veio bater foto, filmar, mas quem conseguiu juntamente com o meu prefeito Evandro Leitão com o meu secretário Osmar Baquit, o nosso secretário André Barbosa, toda a equipe do gabinete 17, quem conseguiu na verdade gabinete 17", disse o parlamentar.



Já em discurso na Câmara, na quarta-feira, 17, Tia Francisca lembrou de um requerimento apresentado ainda em 2021. Embora tenha dito que é um trabalho coletivo de vários vereadores, também trouxe para si o protagonismo da reforma.

"Nós fizemos um requerimento em 2021, temos a certeza que pedimos a praça. Mas não importa quem fez, o nosso prefeito Evandro está fazendo para a população da Vila Peri e todos os bairros vizinhos e os demais vereadores. Porque nesta Casa não sai um projeto que não seja assinado por todos. Fico muito feliz em ter sido a autora daquela praça", declarou.



Dilema de Evandro

Essa disputa de redes sociais já causou comentários entre os demais vereadores que estavam na expectativa para o dia da assinatura da ordem de serviço da obra com a presença de Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, que ocorreu na quarta-feira, 17. Tanto Tia Francisca quanto Toba estavam lá.

Evandro viveu um dilema de Salomão — no qual o rei mandou cortar uma criança ao meio quando duas mulheres diziam ser a verdadeira mãe. Quando uma delas se compadeceu e pediu para que a criança ficasse com a outra no lugar de ser morta, ele declarou aquela como a verdadeira mãe. O prefeito, porém, não partiu a praça em dois para cada vereador ficar com uma parte. O local é para a população.

Durante os discursos, relatos à coluna disseram ter sido evidente o "climão" entre os envolvidos. Tia Francisca teve um discurso mais ponderado. Toba, por sua vez, continuou com a fala de ser o pai do projeto.

Afinal, é de quem?

A obra da Prefeitura atende o requerimento do vereador Toba, apresentado em fevereiro de 2025. Em setembro de 2021, ainda na gestão de José Sarto (PDT), quando Tia Francisca fez o pedido. Porém, um interlocutor minimizou a autoria total afirmando que a solicitação também foi subscrita por outros parlamentares.

Vereadores, calma. Se organizar direito tem obra pra todo mundo. A população ganha com isso.