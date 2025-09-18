Logo O POVO+
PV receberá "racha" de secretários contra vereadores de Fortaleza
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

PV receberá "racha" de secretários contra vereadores de Fortaleza

O jogo acontecerá em comemoração ao aniversário de 84 do Estádio Presidente Vargas, completados no último dia 14
Tipo Notícia
Imagens do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Imagens do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e os secretários da gestão da Prefeitura de Fortaleza irão fazer um "racha" nesta sexta-feira, 19, no Estádio Presidente Vargas às 18 horas.

A partida de futebol que confrontará os times de vereadores contra secretários será realizada em comemoração pelo aniversário de 84 anos do PV, completados no último dia 14 de setembro. A partida não será aberta ao público.

O prefeito Evandro Leitão (PT) é presença confirmada e capitão do time de secretários. Apesar de ser um jogo amigável e de celebração, ninguém vaiquerer perder. Então, cuidado com as entradas fortes e carrinhos.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?