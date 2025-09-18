PV receberá "racha" de secretários contra vereadores de Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Imagens do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e os secretários da gestão da Prefeitura de Fortaleza irão fazer um "racha" nesta sexta-feira, 19, no Estádio Presidente Vargas às 18 horas.

A partida de futebol que confrontará os times de vereadores contra secretários será realizada em comemoração pelo aniversário de 84 anos do PV, completados no último dia 14 de setembro. A partida não será aberta ao público.

O prefeito Evandro Leitão (PT) é presença confirmada e capitão do time de secretários. Apesar de ser um jogo amigável e de celebração, ninguém vaiquerer perder. Então, cuidado com as entradas fortes e carrinhos.