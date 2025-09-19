Quem quer ser um senador?

Foto: Pedro França/Agência Senado / Mário Agra/Câmara dos Deputados Cid Gomes (PSB), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT) e Chiquinho Feitosa (Republicanos)

Ano que vem, em 2026, estarão em disputa duas vagas do Senado Federal por estado. No Ceará, ficarão em vacância cadeiras de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo). Mas alguém tem que avisar aos governistas que são só dois. Ao todo, são cotados oito nomes pelo bloco da aliança petista liderada por Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT). Fora os ameaços.

Vamos por partes. Os citados são: Cid, Chagas Vieira (sem partido), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Domingos Filho (PSD), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União). Só esses já superam não só as duas vagas de senador titular, preencheriam as quatro suplência e ainda sobram dois.

Vale ressaltar que Luizianne Lins (PT) foi alçada para ser candidata a Casa Alta pelo Campo de Esquerda do PT. Porém, não houve mais movimentações nesse sentido. A única mulher citada em algum momento não foi seriamente considerada.

O que tá em jogo

Esse grande interesse vem pela força política dos cotados. Chiquinho, Domingos e Eunício, por exemplo, são presidentes de seus partidos no Ceará, este último já presidiu o Senado. E como essas agremiações são valorosas para a aliança do PT, é natural reivindiquem o espaço que julgam merecer.

Cid é atualmente senador e já foi governador. Guimarães é líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, cargo de destaque, e já quis em outros momentos ser candidato. Chagas é aliado próximo de Camilo, e Moses representa uma força partidária ainda em disputa entre base e oposição.

Façam sua apostas

A preço de hoje, a coluna apurou que a tendência é de que o PSB fique com uma vaga. O governo quer Cid e Cid quer Júnior Mano.

Entre aliados governistas, já se entende que, caso Elmano consiga trazer o União Brasil para seu arco de alianças, Moses será candidato. Uma briga tão forte pelo partido — que federado com o PP forma a maior agremiação do Brasil — não iria render um direito de ter concorrente ao Senado?

O MDB tem hoje a vice-governadoria com Jade Romero. Acredita-se que ela concorrerá a deputada federal. Uma sigla grande como esta não quer perder um espaço majoritário e ficar de mão abanando. E Eunício de volta ao Senado é prioridade do partido no âmbito nacional.

O PT já terá Elmano como candidato a governador e tem muitos aliados grandes para contemplar. Chagas ainda é especulado na vice de Elmano. O PSD que até então estava mais calado, reascendeu discussões após o próprio presidente nacional, Gilberto Kassab, cobrar espaços para Camilo. Domingos crê em força para configurar-se como candidato.

Chiquinho e o Republicanos não possuem a mesma influência entre os demais. Mas primeira suplência é sim considerada em uma chapa com Eunício, que se agrada com a ideia. Chiquinho ser suplente de Jr Mano é impensável.

Pinga-fogo

Sem a base tem até demais, a oposição por enquanto não fala abertamente de cotado///Só Alcides Fernandes (PL) está definido pelo bolsonarismo para concorrer a senador/// General Theophilo (Novo) até se lançou para o posto, mas não é lembrado nem pela oposição



