Quem quer ser um senador?

Pelo menos oito nomes pela base governista aparecem na corrida ao uma vaga no Senado nas eleições do próximo ano
Ano que vem, em 2026, estarão em disputa duas vagas do Senado Federal por estado. No Ceará, ficarão em vacância cadeiras de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo). Mas alguém tem que avisar aos governistas que são só dois. Ao todo, são cotados oito nomes pelo bloco da aliança petista liderada por Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT). Fora os ameaços.
Vamos por partes. Os citados são: Cid, Chagas Vieira (sem partido), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Domingos Filho (PSD), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União). Só esses já superam não só as duas vagas de senador titular, preencheriam as quatro suplência e ainda sobram dois.
Vale ressaltar que Luizianne Lins (PT) foi alçada para ser candidata a Casa Alta pelo Campo de Esquerda do PT. Porém, não houve mais movimentações nesse sentido. A única mulher citada em algum momento não foi seriamente considerada.
O que tá em jogo
Esse grande interesse vem pela força política dos cotados. Chiquinho, Domingos e Eunício, por exemplo, são presidentes de seus partidos no Ceará, este último já presidiu o Senado. E como essas agremiações são valorosas para a aliança do PT, é natural reivindiquem o espaço que julgam merecer.
Cid é atualmente senador e já foi governador. Guimarães é líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, cargo de destaque, e já quis em outros momentos ser candidato. Chagas é aliado próximo de Camilo, e Moses representa uma força partidária ainda em disputa entre base e oposição.
Façam sua apostas
A preço de hoje, a coluna apurou que a tendência é de que o PSB fique com uma vaga. O governo quer Cid e Cid quer Júnior Mano.
Entre aliados governistas, já se entende que, caso Elmano consiga trazer o União Brasil para seu arco de alianças, Moses será candidato. Uma briga tão forte pelo partido — que federado com o PP forma a maior agremiação do Brasil — não iria render um direito de ter concorrente ao Senado?
O MDB tem hoje a vice-governadoria com Jade Romero. Acredita-se que ela concorrerá a deputada federal. Uma sigla grande como esta não quer perder um espaço majoritário e ficar de mão abanando. E Eunício de volta ao Senado é prioridade do partido no âmbito nacional.
O PT já terá Elmano como candidato a governador e tem muitos aliados grandes para contemplar. Chagas ainda é especulado na vice de Elmano. O PSD que até então estava mais calado, reascendeu discussões após o próprio presidente nacional, Gilberto Kassab, cobrar espaços para Camilo. Domingos crê em força para configurar-se como candidato.
Chiquinho e o Republicanos não possuem a mesma influência entre os demais. Mas primeira suplência é sim considerada em uma chapa com Eunício, que se agrada com a ideia. Chiquinho ser suplente de Jr Mano é impensável.
Pinga-fogo
Sem a base tem até demais, a oposição por enquanto não fala abertamente de cotado///Só Alcides Fernandes (PL) está definido pelo bolsonarismo para concorrer a senador/// General Theophilo (Novo) até se lançou para o posto, mas não é lembrado nem pela oposição
