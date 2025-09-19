Senadores americanos apresentam projeto para tirar tarifaço dos EUA contra o Brasil

Foto: Andrew Harnik/AFP Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América

Cinco senadores americanos, incluindo democratas, republicanos e independente, apresentaram uma proposta de lei para retirar as tarifas do presidente Donald Trump (Republicano), dos Estados Unidos da América, em 50% nos produtos brasileiros.

Chuck Schumer (democrata por Nova York), líder da minoria no Senado, afirmou que Trump usou o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para abusar do seu poder presidencial.

"Os americanos não merecem que Trump faça política com seu sustento e seus bolsos. Já passou da hora de os republicanos do Congresso acabarem com essa loucura e se juntarem aos democratas na resistência ao imposto tarifário de Trump", disse.



Já o senador republicano, de Kentucky, do partido de Trump, Rand Paul, criticou o julgamento contra Bolsonaro, afirmando ser "perseguição do governo brasileiro", mas que isso não inflige em ataque a constituição do Estado Americano e que tais decisões cabem ao Congresso e não o presidente.

“Estou alarmado com a perseguição do governo brasileiro a um ex-presidente e a repressão autoritária à liberdade de expressão, mas isso não afeta os limites constitucionais do nosso próprio Executivo. O presidente dos EUA não tem autoridade, sob o IEEPA (Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional), para impor tarifas unilateralmente. A política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca", disse.

A iniciativa é liderada pelos senadores Tim Kaine (democrata por Virginia), Rand Paul (republicano por Kentucky), o líder da minoria no Senado Chuck Schumer (democrata por NY), a senadora Jeanne Shaheen (democrata por New Hampshire) e Ron Wyden (democrata por Oregon). Também apoiam o projeto os senadores Peter Welch (D-VT) e Angus King (I-ME).

